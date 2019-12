Eliana Michelazzo vs il Grande Fratello Vip | “Mi aspettavo un invito”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’ex manager di Pamela Prati,, dopo essere stata rifiutata da Massimo Giletti si è messa a piangere affermando che si sarebbe aspettata di essere chiamata almeno alVip.contro il GF Vip Una nuova bufera su: l’ex manager di Pamela Prati finita al centro delle polemiche per lo scandalo del “fidanzato fantasma” Mark Caltagirone ha affermato di avere difficoltà a lavorare in tv, e ha dichiarato che almeno dalVip si sarebbe aspettata una telefonata per dimostrare di essere tutt’altro rispetto a ciò che dice la gente: “Mi sono sentita usata dalla tv e ho voglia di riscattarmi. IlVIP non mi ha chiamata. Mi sarei aspettata un invito per poter far conoscere la vera”, ha dichiarato. Per quanto riguarda poi il fatto che Giletti non l’abbia voluta nel ...

