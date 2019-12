Come compensare gli eccessi delle feste

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Alimentazione,gliI pasti di compensazioneOttimizzare l'allenamento Cosa fare a gennaioCosa succede al corpo dopo un'abbuffata«» è la parola magica cui tutti pensiamo per non arrivare a gennaio con i classici chili di troppo accumulati durante le, quando il livello degli zuccheri nel sangue è sempre altissimo. Il segreto, però, non è quello di saltare i pasti pensando di far quadrare il conteggio calorico totale, ma è quello di assumere sempre tutti i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno.suggeriscono i ricercatori della Loughborough University, potrebbe essere una buona idea da attuare quella di aggiungere all’etichetta con i valori nutrizionali dei cibi anche il tempo che ci vuole per smaltirli. Per bruciare le calorie di una pizza ci vogliono circa quattro ore di camminata a ritmo sostenuto (5-8 chilometri ...

