Antonio Conte | la bugia davanti a Gianni Agnelli quando arrivò alla Juve | «Quanti gol ho

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nacque con un una piccolail rapporto trae l’ “avvocato”, appena l’attuale allenatore dell’Interntus nel 1991 a 22 anni. A Che temo che fa, il tecnico salentino ha rivelato con un certo imbarazzo cosa rispose al patron bianconerogli chiese i gol fatti in carriera fino a quel momento, cioè nei sei anni passati con la maglia del Lecce. Tempi in cui internet era un miraggio, le pagine Wikipedia ancora tutte da scrivere. Subito dopo la firma del contratto col presidententino dell’epoca, Giampiero Boniperti,arriva nell’immenso salotto didomanda fatidica sui gol segnati, che per la cronaca in quel momento ammontava a uno solo, racconta: «Guardai il presidente Boniperti e dissi: “Forse avete sbagliato acquisto”». Boniperti gli fece gesto di glissare: «Sì, in carriera sono riuscito a fare qualche gol… ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Contento di allenare questo gruppo di ragazzi' ??? Le parole di Antonio #Conte al termine di… - chetempochefa : ?? Domani l’allenatore dell’@Inter Antonio Conte sarà ospite in esclusiva a #CTCF da @fabfazio dopo la vittoria in… - chetempochefa : ?? Questa sera l’allenatore dell’ @Inter Antonio Conte sarà ospite in esclusiva a #CTCF da @fabfazio dopo la vittori… -