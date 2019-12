Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Oggi Pietro Senaldi supubblica un’intervista addie padre di Ginevra., milanese, 38 anni, è da undici anni giornalista Mediaset e da un lustrodella leader di Fratelli d’Italia. La lumavi anche prima di conoscerla? «No, è stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana ma dopo due morsiè stata chiamata in scena, così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per un assistente». Banana galeotta… «Per me vale più di quella di Cattelan venduta a 120mila euro la scorsa settimana». E poi chi ha chiamato? «Lei, ma non è stato casuale, ci ho dovuto lavorare, come sempre con». Testa, carattere,aspetto: cosa ti attrae di più in lei? «La testa. È una donna di grande ...

Noovyis : (Andrea Giambruno: l’intervista di Libero al compagno di Giorgia Meloni) Playhitmusic - -