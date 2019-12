Ancelotti mette da parte il Napoli e comincia la sua nuova avventura con l’Everton

Leggi la notizia su 2anews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Carloè stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore dell’Everton: sono entusiasta, torneremo a vincere. “Dobbiamo essere ambiziosi, questo è l’obiettivo, oltre ad essere competitivi in Europa. Oggi comincio a lavorare con molto impegno, sono entusiasta. Voglio portare la squadra tra le posizioni di vertice il prima possibile. E’ da tempo che questo club non … L'articolodailla suacon l’Everton proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco

