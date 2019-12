A Palmira adesso va in scena la “battaglia della memoria” (Di lunedì 23 dicembre 2019) Ricostruire e rimettere al proprio posto le pietre oppure lasciare tutto per terra, per far ricordare fin dove la follia umana può arrivare? È questo il dilemma che sta riguardando in questi mesi le rovina di Palmira, la “perla del deserto” siriana simbolo del passaggio dei romani e della cultura classica in questo angolo di medio oriente. Archi, colonne e teatri che da venti secoli mostrano le suggestioni di un mondo antico preservato per ispirare quello moderno. Un angolo di paradiso nel cuore del deserto, finito nel maggio del 2015 nell’inferno dello Stato Islamico: qui l’Isis ha piazzato le bandiere ed ha iniziato a ridurre in polvere tutto ciò che poteva. L’ideologia iconoclasta dell’Islam radicale da un lato, ma anche la prospettiva di ricavare molti soldi dalla vendita dei cimeli storici nel mercato nero dall’altro, ha creato a Palmira ...

