Sugar tax | Coldiretti | invece che tassare le bevande bisogna aumentare il contenuto di

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Anzichéleildi frutta“. E’ il commento diSicilia all’annunciata delocalizzazione, a causa della “tax”, della Sibeg, l’azienda etnea imbottigliatrice delle bibite anche a base di arance, che penalizzerebbe il comparto agrumicolo dell’Isola. PerSicilia latax rischia di penalizzare l’intera filiera agroalimentare. “Gli investimenti degli agrumicoltori negli ultimi anni – commenta Francesco Ferreri, presidente regionale– sono stati notevoli e tutti indirizzati alla qualita’ e alla identificazione del prodotto. Il risparmio idrico, la tutela e la cura dell’ambiente sono gli altri punti distintivi degli investimenti siciliani che rischiano di essere vanificati se non si valorizza e incentiva il ...

Ettore_Rosato : Con sugar e plastic tax: aumento prezzi, calo vendite, stop investimenti. Come al sito di Marcianise. Non solo mult… - LegaSalvini : La manovra del governo giallorosso mette in ginocchio l'emilia - romagna con la plastic tax e la sugar tax Emanuel… - Fontana3Lorenzo : Ecco a cosa porteranno le misure contenute nella legge di bilancio! Questo governo sta giocando sulla pelle dei lav… -