«Star Wars 9» vola al box office | tutti i numeri della saga

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 22 dicembre 2019)dididididididiCose da sapere su: Il risveglioForzaUn solo giorno: tanto ci è voluto perché l’Ascesa di Skywalker, ultimo capitolodi, portasse nelle casse Disney 90 milioni di dollari. La pellicola, negli Stati Uniti, ha sbaragliato qualsivoglia concorrenza, incassando, tra le anteprime del giovedì e il venerdì, una cifra tra le più significative dell’anno. Benché sia in leggera perdita sui capitoli precedenti, che all’esordio avevano saputo superare i 100 milioni di dollari, il film sembra destinato ad inverare i più rosei pronostici. LEGGI ANCHE9: la nostra guida alla galassia lontana lontana In Italia,: l’Ascesa di Skywalker ha incassato 3,8 milioni di ...

