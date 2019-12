Roma | due ragazzine travolte e uccise da un’automobile a Ponte Milvio

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di domenica 22 dicembre 2019) Due ragazze sono morte su corso Francia, in zona: le due giovani sono state investite da un'automobile. Il guidatore si è subito fermato per prestare i soccorsi ma non c'è stato niente da fare. Si indaga per accertare e ricostruire la dinamica del fatto: l'uomo alla guida della vettura è stato preso in consegna dagli agenti della compagnia Parioli.

