Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Si è giocata per illa diciassettesima giornata del campionato di Serie A, partita veramente sconcertante per la squadra di Stefano Pioli, contro l’Atalanta umiliazione con pochi precedenti, 5-0 il risultato finale. La stagione per i rossoneri sta prendendo una brutta piega, solo pochi sussulti in campionato e contro squadre in lotta per la salvezza, per il resto solo delusione, ildovrà lottare per la salvezza e già questo rappresenta un fallimento. Lasi è giocata la carta di cambiare allenatore, le colpe non erano di Giampaolo ed il percorso con Pioli lo dimostra, la squadra non ha dimostrato carattere. Dopo l’ennesima debacle ilha preso unaimportante, a gennaio sarà rivoluzione per provare a risollevare la stagione. La prima cessione sarà con ogni probabilità quella di Paquetà, contatti positivi nelle ultime ore con il Psg e ...

CalcioWeb : Polveriera #Milan, dirigenza furiosa: la decisione sul mercato è clamorosa - - giulio_zanieri : per quanto riguarda #Ibrahimovic: - il Milan dice sembra che non lo prende; - il Napoli non lo prende, ha da rimett… - Salvo24rossoblu : Milan e Napoli niente in confronto alla polveriera Inter -