Milleproroghe - Venti di guerra sulle autostrade

(Di domenica 22 dicembre 2019) Linserimento nel decretodi un articolo riguardante la revoca delle concessioni autostradali, di per sé non necessario visto che non riguarda nessuna scadenza imminente (a differenze di quello relativo ai pedaggi, il cui aumento sarebbe altrimenti scattato fra pochi giorni), si presta a diverse chiavi di lettura. La prima delle quali è lintenzione di mandare un chiaro segnale sul tema alle società di gestione, anzi a una di esse,per lItalia, oggetto delliniziativa politica dopo il crollo del Ponte Morandi e le carenze emerse in tema di manutenzione a seguito delle inchieste giudiziarie che ne sono succedute. Tornare sullargomento in quella sede, infatti, ha il sapore di un avvertimento sulla serietà delle intenzioni di andare avanti con liter per la caducazione, come viene chiamato tecnicamente il provvedimento: la spaccatura di cui si è appreso allinterno del ...

