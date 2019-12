Maltempo | un morto a Napoli per un albero caduto Pioggia | mareggiate e tempeste di vento

Leggi la notizia su repubblica

(Di domenica 22 dicembre 2019) Allerta arancione della Protezione civile in undici regioni. Una nave incagliata in Sardegna, strade chiuse, acqua alta a Venezia

