Il caso David Rossi e gli scandali di Mps

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) La morte difocus Costanza Tosi Il giallo sulla morte di, sfociato in uno dei più ggiudiziari del nostro Paese, si sviluppa durante una delle più grandi crisi economiche e finanziarie, della storia di quella che era una delle banche più solide in Italia, il Monte dei Paschi di Siena. Per comprendere cosa abbia portato, dopo la morte del manager senese, al verificarsi delle oscure vicende attorno a quelè importante ripercorrere le fila di quello che stavano affrontando, in quel momento storico, i più alti dirigenti della banca di Siena. Monte dei Paschi di Siena Persone:e Vecchi  Luoghi: ...

Brontolo2013 : Viene tristemente in mente il caso calvi,che per molto tempo fu considerato suicida impiccato al ponte dei frati a… - ellielsx : RT @Iperborea_: Lorenzo David Coppi: Nel caso Pratiful non è stato solo Mark l'uomo del mistero, ma tante altre figure, come quella di col… - flamanc24 : RT @Iperborea_: Lorenzo David Coppi: Nel caso Pratiful non è stato solo Mark l'uomo del mistero, ma tante altre figure, come quella di col… -