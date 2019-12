Hong Kong | movimento pro-democrazia scende in piazza in difesa degli uiguri | scontri e

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Nuovie arresti a, dove negli ultimi mesi milioni di cittadini sono scesi in strada contro la Cina. Oggi i manifestanti pro-hanno di nuovo riempito le strade, ma questa volta lo hanno fatto in: ilpro-si paragona infatti alla minoranza musulmana oppressa da Pechino, più volte condannata da organismi internazionali per il trattamento che si ritiene riservi a circa un milione die a membri di altre minoranze etniche perlopiù musulmane. Persone che sarebbero raccolte in campi di internamento nella regione nordoccidentale dello Xinjiang. Canti e bandiere a favoresono diventati comuni nelle marce a, ma la protesta di oggi è la prima a essere stata dedicata in modo specifico a loro. Il corteo, inizialmente pacifico, è scivolato nel caos quando un piccolo gruppo di dimostranti ha rimosso una ...

