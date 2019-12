“Ha provato a togliermi mio figlio | non lo vedo da mesi” La showgirl scoppia in lacrime

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 22 dicembre 2019) Una storia atroce quella che Aida Yespica ha raccontato nello studio di “Verissimo”. Torniamo sulla vicenda molto complessa delAron, nato dalla relazione con Matteo Ferrari. Lavenezuelana aveva già raccontato di non vedere ilda mesi per questioni burocratiche ma oggi annuncia che a complicare la situazione sarebbe il rapporto con il suo ex compagno: “Non loda 4 mesi. Conoscete la situazione politica del Venezuela e sono mesi che aspetto il passaporto. Hoa fare l’impossibile per vederlo. Non ho passaporto, il visto americano mi è scaduto. Lui vive a Miami con il padre e non riesco più a vederlo. Qualche giorno fa sono riuscita a vederlo per poche ore”. Aron vive a Miami con il padre, una decisione che i due ex avrebbero maturato insieme: “Ha vissuto con me fino a quando ha avuto 7 anni. Quando vivevo a Los Angeles ho investito dei soldi per un ...

