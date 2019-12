Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 dicembre 2019) Troppe, tante differenza fin da subito nell’impostazione del Napoli dia quello di Ancelotti, differenze che saltano all’occhio, come sottolinea oggi il Corriere del Mezzogiorno, cheno fin troppo nette. Rino cerca di tornare indietro a quel gioco che aveva dato fasto al Napoli Ma il calcio vive di chimiche particolari che non sono facilmente replicabili, questo Ancelotti lo aveva ben compreso.punta invece sul ritorno al passato e sulla. Differenze, che Monica Scozzafava definisce “” e cheno voler mandare un messaggio all’ex tecnico del Napoli ediNulla di ciò che fa o che dice trova punti di contatto con quello fatto o detto finora, e se non è un modo per prendere le distanze da Ancelotti (il suo mentore), poco ci manca («Carlo uomo perbene e di valore, ero convinto che ...

napolista : Cormezz: Con la sua restaurazione #Gattuso sembra dire: «Caro maestro, ti rispetto ma non ti seguo» Nulla di ciò c… - zazoomnews : CorMezz: De Laurentiis parla di rinnovo anche con Allan e Zielinski - napolista : CorMezz: De Laurentiis parla di rinnovo anche con Allan e Zielinski Il brasiliano è ritenuto fondamentale nell’asse… -