Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2019-2020 | la graduatoria dopo Ramsau

(Di domenica 22 dicembre 2019) Solo sette gare, ma per lui sei successi e sette podi. Jarl Magnus Riiber scappa via ed ipoteca praticamente ladeldila tappa di, in Austria. Andiamo a scoprire laaggiornata.del1 RIIBER Jarl Magnus NOR 680 2 GRAABAK Joergen NOR 451 3 GEIGER Vinzenz GER 402 4 OFTEBRO Jens Luraas NOR 325 5 BJOERNSTAD Espen NOR 302 6 RIESSLE Fabian GER 278 7 FRENZEL Eric GER 213 8 HEROLA Ilkka FIN 201 14 COSTA Samuel 124 16 PITTIN Alessandro 104

