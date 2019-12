Via libera ‘salvo intese’ al Milleproroghe | ma è scontro su autostrade Rinvio a fine

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 21 dicembre 2019) Via'salvo-intese' al decretoche 'ripesca' norme stralciate dalla manovra. Il provvedimento, lievitato al punto da assumere la forma dell'omnibus, e' stato oggetto di un lungo e animato confronto in Consiglio dei ministri che ha approvato anche un decreto ad hoc per le intercettazioni che introduce correttivi alla riforma Orlando che sarebbe dovuta entrare in vigore a gennaio. Diversi, secondo quanto si apprende, i nodi da sciogliere sul, a partire dalla norma che prevede la gestione provvisoria ad Anac in caso di revoca delle concessioni autostradali. Una norma che richiama chiaramente la vicenda diper l'Italia e del crollo del Ponte Morandi aprendo la strada a un'eventuale revoca della concessione ad Aspi e sulla quale si e' alzata la tensione. Italia Viva durante la riunione ha fatto mettere a verbale il suo dissenso e ha chiesto un ...

CarloCalenda : Ho evitato il riconoscimento alla Cina dell’economia di mercato, fatto l’accordo con il Canada, Avuto io via libera… - Agenzia_Ansa : Via libera del Cdm al decreto #intercettazioni. Bonafede: 'Sono strumento irrinunciabile' #ANSA - you_trend : ?? #BREAKING ???? Primo via libera del Parlamento #UK al #WithdrawalAgreement Voti favorevoli 358 Voti contrari 234 -