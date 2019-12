Supercoppa | Juventus-Lazio | Sarri | “Partita difficile | la sento come le altre”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019) La conferenza stampa di Maurizio e Leonardo Bonucci alla vigilia di, partita valida per l'assegnazione della Italiana. È un Maurizio concentrato ma sereno quello che si è presentato in conferenza stampa alla vigilia di, valida per l'assegnazione della Italiana. Nella prima parte della sua conferenza stampa Maurizio ha parlato dei progressi fatti dalla squadra in queste ultime settimane, con i giocatori che starebbero iniziando a praticare il calcio profetizzato dall'allenatore. "La squadra sta giocando il calcio che gli è proposto, possiamo lavorare e risolvere gli errori commessi. Serve avere obiettivi utopici, puntando la perfezione saremo sempre scontenti ed essendo sempre scontenti avremo sempre stimoli ...

