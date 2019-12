Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019)ha vinto la tappa della Coppa del Mondo diandata in scena a Cervinia, la Campionessa Olimpica ha fatto festa sulle nevi italiane ed è così tornata al successo dopodued’assenza. L’azzurra è stata impeccabile e ha ampiamente meritato il primo posto grazie al quale riesce a prendere il largo nella classifica generale dove vanta 440 punti di vantaggio sulla ceca Eva Samkova. La bergamasca ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Fisi: “Avevo voglia disu una pista impegnativa, anche se sono partita davanti in finale ci sono stati tanti contatti, ma la mia voglia di arrivare davanti alle altre oggi era assoluta. Sull’ultimo salto sono finta sulla tavola della Trespeuch, non so come ho fatto a rimanere in piedi. La strada rimane in salita però mi sono tolta un peso.due...

ItaliaTeam_it : STUPENDI! ?? Nella tappa di Coppa del Mondo di Cervinia vittoria di Michela #Moioli e terzo posto di Sofia… - OA_Sport : Snowboardcross, Michela Moioli: “Volevo vincere, erano passati quasi due anni dall’ultima volta” - FabrizioGraglia : RT @ItaliaTeam_it: STUPENDI! ?? Nella tappa di Coppa del Mondo di Cervinia vittoria di Michela #Moioli e terzo posto di Sofia #Belingheri n… -