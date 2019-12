“Sembri un cotechino” | bufera su Valentina Ferragni Ma poi arriva la risposta

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019) Fashion blogger in erba, ha deciso di seguire le orme della fortunata sorellina. Ovviamente stiamo parlando di, la seconda delle tre figlie, come Chiara è sa sempre attratta dal mondo della moda. Differente dalle due sorelle, Francesca, che ha deciso di continuare il mestiere del padre, ovvero diventare una dentista professionista. Il caso vuole che Chiara esi somiglino notevolmente, anche se non tutti sono d’accordo. Un metro e settanta di altezza e un fisico allenato,si tiene in forma e crede molto che curarsi sia alla base del benessere della persona. Quella disi può definire una passione, ma anche un vero e proprio mestiere in cui mette anima e corpo. Infatti ha studiato per diventare una fashion blogger. Nel 2005 si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Linguaggi dei Media, realizzando ...

