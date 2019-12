Sabato Shopping | i consigli per il 21 dicembre

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 21 dicembre 2019) Alberta FerrettiMojiPowerItalia Independent x Star WarsSaint LaurentEtroSmiley x EastpakTommy Hilfiger x RossignolNove25 feat. ClioMakeUp Lapo Elkann per Vestiaire CollectiveMonclerIl momento è arrivato, il conto alla rovescia per il Natale sta per finire. La febbrile corsa agli ultimi regali è al suo massimo, ma bisogna riuscire a trovare anche il tempo di arricchire il guardaroba con qualche pezzo speciale per le feste. Serve una mirata sessione die il weekend è senza dubbio il momento più adatto per un giro tra centri commerciali e boutique. Eccoci pronti con la nostra rubrica pensata ad hoc per aiutarvi a scegliere e tenervi aggiornati sui must have in arrivo nei negozi e online. LEGGI ANCHELodiscorso Certi che i nostri sforzi saranno apprezzati, vi facciamo conoscere le nuove proposte di questo periodo, e, anzi, ve ne regaliamo ben 10! Questa settimana ...

DanilONE74 : Per il tuo Christmas Shopping da domani sabato 21 apertura 09:00/21:00 ?? . . . #amiamoilnostrolavoro #eliteuomo… - signofreddie : felice perché sabato mattina vado a fare shopping - cognachocolate : Sabato pomeriggio faccio shopping con la mia migliore amica che non vedo da un sacco e poi la sera vado a ballare c… -