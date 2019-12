Ritrovato morto motociclista in fiume Mugello

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 21 dicembre 2019) E' statoilcaduto nelSanterno, nei pressi del ponte di Cornacchiaia (Firenze), in. Secondo una ricostruzione dei carabinieri, l'uomo stava viaggiando lungo il greto delquando, perso il controllo della moto, e' finito in acqua sena piu' riemergere. Tutto e' accaduto stamani in localita' Cornacchiaia, nel comune di Firenzuola, sempre secondo quanto riferito dai militari, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e ai volontari della Misericordia. Il corpo dele' stato avvistato da alcuni volontari sotto un cavalcavia dell'Alta velocita', a circa 10 km di distanza dal luogo della scomparsa. L'uomo e' stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e trasportato fuori dell'argine delper essere affidato al personale sanitario del 118 che ne ha constatato il decesso.

