Le cose più ascoltate su Spotify nel 2019

Leggi la notizia su ilpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Post Malone, Billie Eilish e "Señorita" nel mondo, Ultimo e Coez in Italia; poi ci sono anche lepiùdel decennio

borghi_claudio : @bartolopascarel @fdragoni @gualtierieurope Le cose che DICE Marattin difficilmente possono riconciliarsi con i NUM… - RivistaUndici : 10 bambini con le maglie delle 10 squadre più significative degli anni '10 + i nostri 10 giocatori del decennio + m… - virginiaraggi : .@matteosalvinimi sai solo insultare. Io lavoro, in trincea affinché Roma non torni mai più in mano a te e ai tuoi… -