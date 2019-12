Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 21 dicembre 2019) "Incredibile" aldi. La Camera penale del Piemonte definisce cosi' quando avvenuto nelle aule di giustizia della citta' di Vittorio Alfieri, dove sono stati inflitti undici anni di carcere per violenza sessuale. Senza pero' ascoltare le tesi della. Tanto che quando l'avvocato difensore ha fatto presente la 'dimenticanza', il presidente del collegio giudicante hato la. Processo da rifare, anche se ancora non si sa quando e dove, col ministro Bonafede che ha dato mandato all'ispettorato di verificare l'accaduto. A rendere noto il caso e' l'associazione dei penalisti. "Aldie' accaduto l'incredibile - dice in una nota - A conclusione di un processo avviato per accertare se sussiste il reato di violenza sessuale contestato ai genitori nei confronti della figlia minore, inizia la discussione finale nel corso della quale prendono la ...

ilfogliettone : 'Incredibile' al tribunale di Asti, sentenza prima sentire difesa. Poi giudice la straccia -… - jonatale : Incredibile e sconcertante gaffe . Il collegio del tribunale legge in udienza la sentenza ' già scritta ' senza as… - CorradoGriffa : Asti, incredibile vicenda in tribunale: il giudice legge la sentenza prima di sentire la difesa - … -