Il lavoro nel 2020? Consulenza | logistica | It |  15mila offerte per i giovani

Istat - due milioni di giovani in sofferenza su lavoro - salute e istruzione. Nel 2019 migliorano gli studenti italiani : Sono quasi due milioni i giovani tra i 18 e i 34 anni che, secondo un rapporto Istat sul Bes, il benessere equo e sostenibile, sono in condizioni di sofferenza. Si tratta di persone a cui mancano due o più dimensioni del benessere, dalla salute al lavoro, dalla sfera sociale a quella territoriale passando anche per l’istruzione. Una «multi-deprivazione» che secondo l’Istituto è più alta «tra i giovani adulti di 25-34 anni e nel ...

Industria 4.0 - come cambia il lavoro nella fabbrica intelligente : Il concetto di ‘Industria 4.0’ è davvero la moderna chiave di lettura del progresso, un orizzonte che è già pronto a trasformarsi ancora una volta per declinarsi in un futuro non lontano secondo gli stilemi della tecnologia 5.0. All’interno della fabbrica nel corso dei secoli le cose sono sempre cambiate, con un mantra costante: rendere le condizioni di lavoro migliori e meno gravose nel nome dell’automazione. Ogni Rivoluzione Industriale ha ...

“Il suicidio nella metro di Roma è solo l’ultimo di una lunga serie : il lavoro di militare è usurante e può portare anche a questo” : Soldatessa suicida a Roma, l’ennesimo caso dell’allarmante fenomeno Caterina Glorioso, la soldatessa che la mattina di martedì 17 dicembre, alle 8.47, si è tolta la vita con un colpo di pistola al petto nel bagno della stazione metro Flaminio, a Roma, è solo l’ultimo dei casi di suicidio tra le forze dell’ordine. Nell’ultimo anno se ne contano 34. “La storia di Caterina è molto triste. Nelle caserme non c’è ...

lavoro e malattia : cosa c’è da sapere sulle visite fiscali Inps nel 2020 : L’inverno è alle porte e il freddo pungente inizia a mietere le sue vittime: influenza e raffreddore sono tornati. Per una rapida guarigione, i medici prescrivono riposo forzato. In caso di malattia, i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) sono autorizzati a lasciar vuota la propria scrivania, con la garanzia di essere stipendiati anche nei giorni in cui non prestano la propria attività lavorativa. Ma incontro a quali obblighi corre ...

Due operai morti sul lavoro nelle province di Verona e Foggia : Un lavoratore della siderurgia di 64 anni e un edile di 54. Ad oggi stimati settecento infortuni mortali

Scuola : calano le risorse ma la fiducia resiste. Il lavoro dei prof rimane nel cuore degli italiani : Resta una generalizzata sensazione di declino e la preoccupazione che manchi il contatto con il mondo del lavoro

Giovani «anello debole del mercato del lavoro» : quasi 2 milioni di under 35 senza impiego dall’inizio della crisi : Si chiama Luci e ombre del mercato del lavoro l’ultimo rapporto pubblicato dal Centro nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), che analizza le criticità maggiori di un decennio segnato dalla crisi economica. Una fotografia decisamente più sbilanciata sulle «ombre» che sulle «luci». Nonostante il tasso di occupazione abbia raggiunto, nel 2019, degli alti livelli rispetto agli andamenti della storia recente del mercato del ...

Mantova. Inserimento nel mondo del lavoro : nuovi bandi per studenti disabili e in difficoltà : Sono aperti i due nuovi bandi per l’attuazione delle azioni di orientamento attivo e presa in carico precoce nell’ambito del

Cerchi lavoro nel digitale? Le offerte delle aziende a dicembre : lavoro e occupazione, selezione delle risorse umane Foto di Katie White da Pixabay Come cambiano le aziende al tempo della trasformazione digitale in Italia? Si pensi ai big data. Il mercato analytics da noi vale 1,7 miliardi di euro (+23%) nel 2019. Oltre nove grandi aziende su dieci investono nel settore, contro il 62% delle piccole e medie imprese. Il cambiamento passa quindi attraverso le scelte di spesa e il 47% è dedicata ai software, il ...

Incidenti sul lavoro - operaio morto nel Bresciano : Incidenti sul lavoro, operaio morto nel Bresciano. L’uomo è rimasto incastrato tra la gru e il tetto su cui lavorava. Indagini in corso. ROMA – Il bilancio degli Incidenti sul lavoro si aggrava. Un operaio è morto nel primo pomeriggio di mercoledì 4 dicembre 2019 a Zurlengo, una frazione di Pompiano, in provincia di Brescia. Secondo la prima ricostruzione la vittima è rimasto incastrato tra la gru e il tetto di ...

Pensioni ultima ora : sistema a rischio nel 2050 - le proiezioni sul lavoro : Pensioni ultima ora: sistema a rischio nel 2050, le proiezioni sul lavoro Pensioni ultima ora: un sistema che sarà sempre meno in equilibrio tra lavoratori e pensionati è la fotografia scattata dal rapporto 2019 da parte del Think Thank “Welfare Italia” promosso dal gruppo Unipol con The European House-Ambrosetti. Pensioni ultima ora, numeri e proiezione al 2050 Torniamo dunque, come spesso facciamo nei nostri articoli, a parlare ...

L'inclusione dei disabili nel mondo del lavoro è ancora un traguardo lontano : Uno studio dei consulenti del lavoro presentato oggi in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità...