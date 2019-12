Elena Barolo Instagram | senza veli avvolta in un boa di piume | «Strepitosa!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Questa volta la bellissimasusi è davvero superata. È bastata una semplice foto ricordo per far completamente andare fuori di testa tutti i suoi numerosi followers. Un momento di nostalgia che ha regalato a tutti quanti uno spettacolo indescrivibile. Poche ore fa l’exna ha pubblicato una fotodi un’eleganza incredibile. Un’opera d’arte da poter ammirare per ore. Le sue curve mozzafiato hanno catturato completamente l’attenzione di tutti. Impossibile ignorare una bellezza del genere. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso di like e commenti. Leggi anche –>, insuperabile in costume: «Che fisico stupendo!»in un boa dibianche L’exnaha lasciato tutti i suoi ammiratoriparole. Il ...

Bluewarrion : @telegnocca Auguri di Felice Buon Compleanno alla Signora Elena Barolo. - PiergiorgioDolc : RT @chetempochefa: ?? Domani a #CTCF da @fabfazio dalle 19.40 vi aspetta il ritorno del mitico Mago Forest, nell'attesa rivediamo la grande… - Valedance11 : RT @chetempochefa: ?? Domani a #CTCF da @fabfazio dalle 19.40 vi aspetta il ritorno del mitico Mago Forest, nell'attesa rivediamo la grande… -