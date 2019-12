Colpo di coda della Spal | Toro “matato” | finisce 1-2 | le pagelle di CalcioWeb FOTO

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Colpaccioa Torino. La squadra di Semplici rimonta quella di Mazzarri e abbandona l’ultimo posto in classifica. Primo tempo dai due volti. Parte bene ilche trova il vantaggio con un bell’inserimento di Rincon. Lareagisce bene e crea diversi pericoli dalle parti di Sirigu con Paloschi e Strefezza. Berisha salva i suoi nella parte centraleprima frazione, Strefezza trova il pari sul tramonto dei primi 45′ di gioco con un bel destro a giro. Ripresa equilibrata e con poche occasioni. Il Torino resta in 10 per l’espulsione di Bremer (doppia ammonizione). A dieci dalla fine Petagna trova il sesto gol in campionato con un grandi testa. Laabbandona l’ultimo posto in classifica salendo a 12 e lasciando il Genoa a quota 11. Torino fermo a metà classifica a 21 punti. Torino-, lediTORINO ...

CalcioWeb : #TorinoSpal 1-2, i ferraresi ribaltano i granata ?? le pagelle: #Petagna il migliore, ingenuità di Bremer ?? -