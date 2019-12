Tragedia sul campo da basket | addio Alessio; incidente in auto a Garbagnate muore 27enne

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L’ultima edizione de “il notiziario” per il 2019 si apre con ladi, il 37enne cestista, stella della Oslmorto in seguito al malore che lo ha colpito in. Era un personaggio conosciutissimo e stimatissimo: tanti ricordi e testimonianze all’interno. Un’altrascuotee Cesate, con la morte di unper und’mercoledì notte. Strade al buio a Bollate per l’azione sconsiderata di qualcuno che ha deciso di tagliare i cavi nei pozzetti. Ex comandante ed ex assessori condannati a Senago Grandi manovre nel centrodestra di Saronno per le elezioni del 2020 In arrivo 4 nuove rotonde tra Origgio e Caronno Pertusella Alla Electrolux di Solaro tornano i super incentivi: 100mila euro a chi si licenzia entro gennaio. su Il Notiziario.

