Traffico Roma del 20-12-2019 ore 09 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) RESTA BLOCCATA LA CASSIA BIS, PER IN INCIDENTE, INCOLONNAMENTI TRA CESANO E CASTEL DE’ CEVERI, VERSOPESANTI LE RIPERCUSSIONI, LUNGO VIA DI BACCANELLO, VIA DI SANTA CORNELIA E SULLA VIA CASSIA, DOVE SI STA RIVERSANDO IL. CODE, QUINDI ANCHE SULLA CASSIA FINO A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE DEL CENTRO. INCIDENTE ANCHE IN ZONA COLLE PRENESTINO, CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA EMILIO LONGONI, VERSO IL CENTRO. LUNGO VIA NOMENTANA, CODE ANCORA PER INCIDENTE TRA VIA ANTONIO FOGAZZARO E VIA ETTOREGNOLI, VERSO PORTA PIA. NEL QUARTIERE PORTUENSE, SI REGISTRA UN INCIDENTE SU VIA PORTUENSE, IN CORRISPONDENZA DI VIA GIUSEPPE BELLUZZO, IN DIREZIONE VIA DEI COLLI PORTUESI. CODE A TRATTI, SULLAFIUMICINO, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCORA FILE TRA VIA FIORENTINI, E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI ...

TrafficoA : Napoli - Traffico Rallentato A1 Roma-Napoli Traffico Rallentato tra Nodo A1/Acerra-Afragola e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno per tr... - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - GiacomoMorrone : RT @PLRomaCapitale: #Roma - Via di Boccea altezza Via Casal del Marmo #traffico rallentato causa #incidente -