Steam ed Epic Games Store | al via le offerte di Natale

(Di venerdì 20 dicembre 2019)è alle porte e siachenon potevano esimersi dall'offrire ai giocatori delle promozioni da non perdere. Per quanto riguarda la piattaforma di Valve non solo sono disponibili sconti su una grossa selezione di giochi, ma c'è anche una possibilità di guadagnare gettoni.Portando a termine diverse missioni (che si aggiorneranno ogni giorno), sarete in grado di ottenere diversi gettoni che possono essere utilizzati sia per ottenere un ulteriore sconto, sia per acquisire adesivi a tema natalizio che addirittura per addobbare a tema il proprio profilo. Sono già disponibili diversi oggetti cosmetici, con altri che invece si sbloccheranno col passare dei giorni. Per tutte le informazioni potete cliccare qui.Nel frattempooffrirà 12 giochi gratuiti, uno per ogni giorno del mese (il gioco di oggi è Into The Breach). Non solo, ma sono presenti sia ...

