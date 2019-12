Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Arrivano ottime notizie dallastica italiana, conche si è imposto inin un evento silver valevole per la qualificazione olimpica a2020 grazie ad una prestazione molto incoraggiante che gli permetterà di fare un bel balzo in avanti nel ranking a Cinque Cerchi. Il 22enne di Pordenone, laureatosi tre mesi fa campione europeo Under 23 nella categoria -67 kg, ha migliorato di ben 5 kg il proprio precedente record italiano di totale sollevando complessivamente 320 kg (misura valsa il quinto posto all’ultimo Mondiale Senior) con uno strappo da 147 ed uno slancio da 173. L’azzurro ha preceduto sul podio della kermesseiota il francese Bernardin Kingue Matam e l’indiano Lalrinnunga Jeremy. Prova sicuramente positiva in casa Italia anche per il promettente sardo Davide Ruiu, capace di eguagliare il proprio primato(fatto segnare agli ...

OA_Sport : Sollevamento pesi: Mirko Zanni trionfa in Qatar col personale e si avvicina a Tokyo, non brillano le azzurre - sportface2016 : #Pesi, uno strepitoso Mirko #Zanni vince l'International Cup di #Doha grazie a tre ori in strappo, slancio e totale - tempostretto : Un nuovo articolo: (Sollevamento pesi. Riccardo Sorrentino qualificato alle finali nazionali) è stato pubblicato su… -