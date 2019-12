Ossona | Via Bixio senegalese abbandonato in fin di vita | E’ caccia al pirata

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 20 dicembre 2019)è impegnata in unaall’uomo, anzi al, che il 20 dicembre ha lasciato ai margini di Viaunin fin didopo averlo travolto. leggi anche -> Bimbo investito a Coccaglio, nel bresciano: trovato ildella strada Era solo, con lo sguardo perso sotto la pioggia battente, … L'articolo, Viain fin diE’alproviene da www.meteoweek.com.

ilarymary : Grave incidente in via Bixio a Ossona - 1Zoom2 : Grave incidente in via Bixio a Ossona - ilarymary : Grave incidente in via Bixio a Ossona -