‘Ndrangheta Torino | nelle immagini della Finanza gli incontri tra l’assessore Rosso e i

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dalle indaginiguardia disulle infiltrazioni‘Ndrangheta nel Torinese, che hanno portato all’arresto per voto di scambio anche delregionale Roberto, è emersa “la piena consapevolezza del politico e dei suoi intermediari circa la intraneità mafiosa dei loro interlocutori”. Lo ha reso noto la Guardia di, impegnata dall’alba di questa mattina con 150 militari nell’esecuzione delle otto misure cautelari in carcere nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo piemontese. “Secondo le risultanze delle indagini Robertoè sceso a patti con i mafiosi. E l’accordo ha avuto successo” ha detto Francesco Saluzzo, procuratore generale del Piemonte, a proposito dell’operazione Feniceguardia disulla ‘ndrangheta nel Torinese. Gli investigatori hanno ...

carlaruocco1 : Altre 8 misure cautelari per #ndrangheta a #Torino: voto di scambio politico-mafioso, arrestato l'assessore regiona… - petergomezblog : Torino, voto di scambio con la ‘ndrangheta: 8 arresti. Anche assessore regionale Rosso (FdI ex Forza Italia): “Sces… - Corriere : ‘Ndrangheta, arrestato ex candidato sindaco di Torino Roberto Rosso -