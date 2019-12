' Ndrangheta | arresti in Piemonte | c' è anche l' assessore regionale di Fratelli d' Italia

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La guardia di finanza di Torino ha eseguito otto ordinanze di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia torinese, nonché sequestri di beni sul territorio nazionale, nei confronti di soggetti legati alla ’radicati nel territorio di Carmagnola e operanti a Torino.Tra le condotte illecite, oltre all’associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro, è stato contestatoil reato di scambio elettorale politico-mafioso.Tra gli arrestati c’èRoberto Rosso,ai Diritti civili della Regione, a lungo parlamentare di Forza, per cui all’inizio degli anni ’90 è stato candidato sindaco di Torino, e ora ind’. Le accuse nei suoi confronti riguarderebbero le ultime elezioni regionali.

petergomezblog : Ndrangheta, maxi-operazione con 334 arresti. C’è anche l’ex senatore di Fi Giancarlo Pittelli. Divieto di dimora pe… - _Carabinieri_ : Imponente operazione anti ‘ndrangheta dei #Carabinieri del #ROS e del Comando Provinciale CC di Vibo Valentia: con… - petergomezblog : ‘Ndrangheta, Gratteri: “Fuga notizie, sapevano dei 330 arresti”. Il mega-blitz per “smontare la Calabria come i Leg… -