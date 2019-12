Nadia Toffa: il reparto oncologico di Taranto dedicato a lei: le foto (Di venerdì 20 dicembre 2019) L’ospedale SS. Annunziata di Taranto ha dedicato il reparto oncologico alla compianta conduttrice Nadia Toffa: la città le aveva anche conferito la cittadinanza onoraria per le sue inchieste giornalistiche. Nadia Toffa: il reparto oncologico L’ala dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto che si occupa dei malati oncologici porta il nome di Nadia Toffa: un’ulteriore dedica che la città ha voluto fare alla conduttrice che si era tanto battuta con le sue inchieste proprio in difesa dei cittadini di Taranto. Visualizza questo post su Instagram INAUGURATO OGGI “E’ un’immensa gioia aver portato nel reparto di #Oncoematologia pediatrica di #Taranto intitolato a #NadiaToffa , i colori del mare grazie all’associazione #simbaTaranto” #silvioirilli #pediatria #ospedalidipinti #puglia Un post condiviso da Ospedali Dipinti (@ospedalidipinti) in data: 20 Dic ...

