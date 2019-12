Mythic Quest: Raven's Banquet, la serie TV dedicata ai videogiochi debutterà su Apple TV+ a febbraio (Di venerdì 20 dicembre 2019) Mythic Quest: Raven's Banquet vedrà la luce molto presto su Apple TV+. Per chi se lo stesse chiedendo, Questa è una serie TV dedicata ai videogiochi, che debutterà a partire dal 7 febbraio, con tutti e nove gli episodi disponibili contemporaneamente.La storia è nata da un'idea dei creatori di "C'è sempre il sole a Philadelphia", ovvero Rob McElhenney e Charlie Day, e tiene traccia degli sviluppatori di giochi mentre "affrontano le sfide" della gestione di un videogioco importante.Ci sono molti nomi familiari, oltre a McElhenney (che è anche il protagonista) e Day. David Hornsby e Megan Ganz sono produttori esecutivi, mentre il cast comprende Hornsby, F. Murray Abraham e l'attrice Ashly Burch (che ha colaborato a giochi come Horizon Zero Dawn e Life is Strange). Di seguito potete dare uno sguardo al trailer di annuncio mostrato durante l'E3.Leggi altro...

Leggi la notizia su eurogamer

