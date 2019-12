Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 20 dicembre 2019)di quasi 6 anniduee una bidella: sono accusate di omicidio colposo e omessa vigilanza.di quasi sei annidella suaduee una bidella, che dovranno rispondere a vario titolo della accuse di omicidio colposo e omessa vigilanza. L’incidente mortale era avvenuto lo scorso 18 ottobrePirelli. situata in via Goffredo da Bussero,. Inutili i tentativi dei medici, che a distanza di quattro giorni dall’incidente avevano dovuto avviare l’iter per dichiarare il decesso del piccolo, avvenuto il 22 ottobre. Db07/10/2009 – Ospedale Niguarda / foto Daniele Buffa/Imagefoto: ospedale Niguarda ambulanza Si indaga per omicidio colposo Gli inquirenti hanno aperto un’indagine sul caso. ...

Notiziedi_it : Bambino precipitato a scuola a Milano, indagate due maestre e la bidella: “Sedia incustodita tra le cause della tra… - NewsMondo1 : Milano, bambino caduto nella tromba delle scale a scuola: indagate due maestre e una bidella - bianca_caimi : RT @Corriere: Bimbo morto a scuola a Milano: indagate due maestre e una bidella -