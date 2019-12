In PUBG è ora possibile provare il motoaliante per un breve periodo di tempo (Di venerdì 20 dicembre 2019) Grosse novità in arrivo su PlayerUnknown's Battlegrounds, il Battle Royale di PUBG Corp. All'interno di PUBG Labs lo sviluppatore sta testando il primo veicolo che può volare. Si tratta di un motoaliante, che sarà disponibile da oggi fino al 22 dicembre alle ore 8:00 del mattino (orario italiano).Il veicolo a due posti può volare solo dopo aver raggiunto una velocità di 70 km/h ed il passeggero è in grado di sparare e usare armi lanciabili mentre è a bordo. Il motore è posto sul retro del veicolo e può essere distrutto sparandogli da terra.Il motoaliante si trova per adesso sulle mappe Erangel e Miramar, che sono le due mappe disponibili in PUBG Labs. Questo test a tempo limitato consente un massimo di 80 giocatori per server, sia in prima che in terza persona. PUBG Corp è ovviamente alla ricerca di feedback: ancora non è dato sapere se questo tipo di veicolo verrà in seguito aggiunto ...

