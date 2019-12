Il Napoli al Mapei per farsi un regalo di Natale ma c’è un tabù da sfatare

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiMomento complesso per ilche ha conquistato soltanto cinque punti nelle ultime otto gare, pareggiando le partite con Spal, Atalanta, Genoa, Milan, Udinese e perdendo quelle con Roma, Bologna e Parma. Un incubo, insomma, quello che sta vivendo la formazione di Gennaro Gattuso che in questo weekend cerca il riscatto. Il neo tecnico azzurro vorrà spazzare via il ricordo amaro del debutto sulla panchina dei partenopei con la sconfitta casalinga rimediata con gli emiliani. Sassuolo-è la partita che chiude il 2019 della Serie A. Il campo di Reggio Emilia si dimostra da sempre un terreno difficile per gli azzurri in cui vi è un equilibrio nei risultati. AlStadium, infatti, i neroverdi sono imbattuti nelle ultime 5 sfide contro gli azzurri, l’ultima vittoria delin trasferta contro gli emiliani in Serie A è ...

