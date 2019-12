Feroza Aziz, la 17enne che ha aggirato la censura cinese su TikTok: «Continuerò a parlare degli uiguri. Non starò in silenzio» – La videointervista (Di venerdì 20 dicembre 2019) Ci sono ragazze e ragazzi che a 16 anni provano a cambiare il mondo. Ci siamo abituati a vedere la rappresentazione emblematica di questo concetto impressa sul volto e nei gesti di Greta Thunberg, la giovane ambientalista che in un anno, partendo dal suo sciopero davanti al Parlamento svedese, ha costruito un movimento globale per salvare il l’ambiente dal cambiamento climatico. E poi c’è chi ribalta la logica e il luogo comune dei social che instupidiscono i giovani. È il caso di Feroza Aziz, la 17enne americana che lo scorso fine novembre ha “beffato” la censura del social cinese TikTok mascherando una denuncia sui diritti umani in Cina attraverso un tutorial per ciglia. In poche ore il suo video è diventato virale, migliaia le condivisioni che l’hanno portata a diventare un caso mondiale. Dalla sua camera del New Jersey la 17enne di origine ...

