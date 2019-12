Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019)era tra i grandi favoriti della vittoria per la vittoria del SuperG della Val, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci. L’azzurro è stato molto sfortunato perché è stato fermato in partenza a causa della nebbia e ha gareggiato dopo tre quarti d’ora, il lungo stop a causa del maltempo sulla Saslong ha indubbiamente complicato la vita del Campione del Mondo di specialità che ha dovuto fare i conti con una pista non così veloce. Al momento il nostro portacolori occupa la quinta posizione ma la gara non è ancora terminata e potrebbe ancora perdere qualcosa nella classifica di giornata. Un peccato perché oggi l’altoatesino aveva tutte le carte in regola quantomeno per salire sul podio se avesse gareggiato in condizioni ideali.ha raccontato la sua giornata ai microfoni della Rai: “Sicuramente non è un gran ...

sportface2016 : Sci alpino | Le parole di Dominik #Paris al termine della sua prova nel Super-G di Val Gardena - OA_Sport : Dominik Paris, sci alpino: “In Val Gardena non sono mai fortunato” - Eurosport_IT : Riprende la gara di SuperG in Val Gardena: è il turno di Dominik Paris! ?????? #EurosportSCI | #fisalpine | #SuperG |… -