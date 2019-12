Cyberpunk 2077 non sarebbe stato sviluppabile se si fosse utilizzato il motore grafico di The Witcher 3 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Attraverso un'intervista, il produttore di Cyberpunk 2077 Richard Borzymowski ha spiegato di come CD Projekt RED ha dovuto sviluppare il motore necessario per il gioco per poter soddisfare la propria visione particolare del suo mondo, il suo design e come avrebbe dovuto essere presentato all'interno del gioco."Innanzitutto, non saremmo in grado di sviluppare Cyberpunk sullo stesso identico motore di The Witcher 3", ha detto. "I vantaggi del nuovo motore sono che siamo in grado di sviluppare Cyberpunk 2077 nella prospettiva in prima persona, con tutta la verticalità dei vari edifici e grattacieli intorno al luogo.""Stesso motivo per l'illuminazione globale" ha continuato. "Quando stiamo creando qualcosa, in questo esempio la città, bisogna avere due versioni di essa: la città diurna e notturna. E di notte si hanno tutte quelle luci al neon in città, specialmente dopo che piove. Si ...

