Costanza Caracciolo | Farò il cesareo | mi è rimasta una ferita importante

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Novella Toloni Nel rispondere alle domande curiose dei suoi follower su Instagram, l'ex velina ha svelato qualcosa in più della nuova gravidanza, parlando del nome della bimba in arrivo e del parto A poche settimane dall'annuncio ufficiale - dato nello studio di Verissimo -torna a parlare della seconda gravidanza. L'ex velina e compagna dell'ex calciatore Bobo Vieri ha annunciato di essere al sesto mese e di aspettare un'altra bambina, dopo la primogenita Stella. La coppia non aveva mai nascosto il desiderio di dare una sorellina, o un fratellino, alla piccola Stella ma nessuno pensava che la seconda gravidanza arrivasse a così poca distanza dalla prima., dopo la lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin, è tornata oggi a parlare della nuova attesa, svelando qualcosa di più ai suoi fan. Rispondendo alle curiose domande dei suoi ...

