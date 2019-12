Claudio Bisio | carriera | biografia e vita privata Chi è ne Gli Sdraiati

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 20 dicembre 2019). Chi è ne Gliè Giorgio Selva, famoso giornalista televisivo e presentatore TV, nel film del 2017 Glidi Francesco Archibugi che racconta del rapporto conflittuale genitori-figli. Giorgio, separato dalla moglie, cerca di recuperare il legame con il figlio diciassettene; la sua insistenza, però, sembra allontanare Tito. Date le incomprensioni e l’evidente incapacità a gestire il rapporto, i due si rivolgono a una psicoterapeuta. Il film trae ispirazione dall’omonimo libro di Michele Serra.L’attore, conduttore televisivo e doppiatorenasce a Novi Ligure il 19 marzo 1957. Cresce a Milano e dopo due anni di studio all’istituto d’Agraria, decide di iscriversi alla Civica Scuola d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro e ...

campara1966_luc : @AnnaritaMG Lui come # Argentero Luca . Come # Edoardo Leo # Claudio Bisio . Come #Rosario Fiorello Tindaro . - francodemenego : Adriano Celentano - Serafino - Rai1 - Fio Zanotti - Claudio Bisio - HQ - mgrazia1961 : @GloriaVeronesi Certo che sì, ma vedrai che in termini di ascolto, sarà superiore, sopratutto in confronto alla sec… -