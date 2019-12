Basket | Eurolega 2019-2020 | Mike James stende l’Efes Vittorie di Barcellona e Khimki

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Era il match più atteso della quindicesima giornata, il duello tra due dei giocatori più forti della competizione. Era Anadolu Efes contro CSKA Mosca e soprattutto era Shane Larkin contro. A vincere sono stati i russi e proprio grazie alla loro stella, che ha segnato il canestro della vittoria a 17 secondi dalla fine. Finisce 81-80 per il CSKA, che espugna il campo della capolista (terzo ko stagionale) grazie soprattutto ai 28 punti di uno scatenato, autore come detto della prodezza finale. Al, invece, non bastano i 18 punti di Larkin ed un vantaggio di sette punti in apertura di ultimo quarto. Vince ilMosca ed agguanta (sorpassa per lo scontro diretto) in classifica l’Olimpia Milano. I russi hanno sconfitto 83-74 lo Zalgiris Kaunas grazie alla solita prestazione da 25 punti di Alexey Shved, che si sommano sempre ai 25 punti di Stevan ...

