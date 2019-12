Allerta rossa in Liguria | esonda il fiume Armea a Sanremo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Alessandro Ferro Situazione critica il, soprattutto aed in provincia di Imperia, dove una frana ha costretto l'evacuazione di 10 famiglie. Si teme per l'zione di alcuni torrenti Condizioni di severo maltempo stanno colpendo il Nord Italia ma in modo particolare ladove piove senza sosta da questa mattina. La Protezione Civile ha prolungato l'sul Levante ligure fino alle 24 di oggi per elevata criticità legata al rischio idrogelologico. Numerosi fiumi e torrenti hanno aumentato la portata d'acqua ed una delle situazioni più critiche si registra alle porte didove ilha raggiunto il livello massimo, all'interno degli argini ma èto in due punti in zona ponte Savio. Si tratta di una zona industriale ed attualmente l'acqua è alta circa 10 cm, come riporta la pagina Facebook della Regione ...

Agenzia_Ansa : Pioggia e vento al centronord, #Liguria in allerta rossa. Scuole e porti chiusi, attesa una perturbazione molto vio… - Agenzia_Ansa : Allerta rossa su tutta la Liguria, chiusi porti e scuole #ANSA - GiovanniToti : ?? ALLERTA ROSSA IN LIGURIA: SEGUITE GLI AGGIORNAMENTI, MASSIMA PRUDENZA È scattata l’allerta rossa per piogge e t… -