Accordo di massima tra commissari e Arcelor Mittal

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Schiarita sull’ex Ilva. Istraordinari ehanno raggiunto undisulla trattativa per la ristrutturazione del contratto originario di affitto e vendita degli stabilimenti e per l'operazione finanziaria di rilancio del comparto siderurgico italiano che fa base nel polo di Taranto, il più grande d’Europa. Ex Ilva,annuncia: '2891 esuberi subito, 4700 entro il 2023' Lucia Morselli, Amministratrice DelegataItalia, ha indicato nel corso del tavolo al Mise il nuovo piano per l’ex Ilva "Mi risulta che si stia firmando in questo momento un documento che si chiama Heads of agreement che si limita a indicare le basi per una futura negoziazione che si svolgerà fino al 31 gennaio al fine di raggiungere unvincolante" ha spiegato uno degli avvocati di ...

