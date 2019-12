Yari Carrisi dopo la morte della madre di Al Bano | “È triste | ma…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ale il lutto per laJolanda: parla il figlioLa scorsa settimana è morta la mamma di Al. Purtroppo la donna è venuta a mancare improvvisamente all’età di 96 anni. Una perdita che ha devastato nel vero sensoparola il cantante di Cellino San Marco e la sua famiglia. E proprio in queste ore ha rotto il silenzio il secondo figlio di Al. Difatti quest’ultimo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi. Ovviamente ha parlato di sua nonna, raccontando anche dei curiosi aneddoti. Ad un certo punto però il giornalista del settimanale gli ha chiesto come stesse suo padre in questi giorni di lutto. E, in maniera schietta e sincera, ha risposto: “E’, ma sereno…Sa che suaha avuto una vita straordinaria, che è sempre stata il pernonostra famiglia…Quando il corpo ...

infoitcultura : Al Bano: morta la mamma Jolanda. La dolce dedica di Yari Carrisi - infoitcultura : Mattino Cinque, Yari Carrisi Power in lutto per la nonna Jolanda: “E’ stata come una mamma per me”. - infoitcultura : Yari Carrisi parla della nonna a Mattino Cinque: 'Non riusciva più a cantare' -