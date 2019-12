Tweet pro Hitler | professore va in pensione ed evita il licenziamento

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Emanuele Castrucci, docente di 67 anni, ha chiesto ed ottenuto il pensionamento anticipato. Prosegue invece il procedimento disciplinare: è indagato dalla Procura di Siena Era finito alla ribalta per alcuniprodivulgati sui social e conseguente rischio di. Emanuele Castrucci, 67 enne docente di filosofia del diritto all’Università di Siena, ha chiesto … L'articoloprova inedilproviene da www.meteoweek.com.

